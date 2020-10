Die SPD verrät ihre ureigene Klientel

Die Diskussion um Thilo Sarrazins Thesen, die mit seinem Ausschluss aus der Partei (vorläufig) endete, erscheint mir heute wie ein Film, der zum besseren Verständnis noch einmal ganz zum Anfang zurückgespult werden sollte. Ich erlebte die Debatte in einer Nebenrolle – als SPD-Bundestagsabgeordneter. September 2007, in den Räumen der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin: Die

Ein Beitrag von Gunter Weissgerber.