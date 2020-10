Die Handelswoche hat alle Verluste aus September wieder aufholen können und solide über der 13.000 geschlossen. Corona war damit durch positive News zu einem US-Stimulus verdrängt worden. Was kann man im Chartbild daraus schlussfolgern?

Eine perfekte Anleger-Woche präsentierte sich an den Aktienmärkten mit fünf Gewinntagen in Folge. Damit konnte der DAX seine Septemberverluste aufholen und steht nun stabil über der 13.000er-Marke.

Der Wochenstart brachte den DAX erst einmal sehr nah an seinen Widerstand bei 12.850 Punkten, den er in der Woche zuvor bereits ausgebildet hatte. Schon am Dienstag gelang der Sprung darüber und damit die Annäherung an die 13.000er-Marke. Es benötigte jedoch noch einen Konsolidierungstag, um mit Schwung diese Marke zu durchbrechen.

Somit war am Donnerstag bereits eine Fortsetzung dieser Bewegung zu sehen und mit dem Handelsstart die 13.000er-Marke übersprungen. Ein weiterer Test war hier nicht nur für Trader spannend, sondern auch für die Richtungssuche bei Anlegern eine spannende Marke. Als Beispiel hatte ich im Livetrading-Webinar folgendes Re-Test-Setup gehandelt:

Die 13.000 konnte als Schlusskurs etabliert werden und wurde am Freitag nicht mehr unterschritten. Somit gab es an der positiven Wochenentwicklung keine Zweifel, wie die einzelnen Handelstage noch einmal unterstreichen:

Damit hat sich folgender Wochenverlauf entwickelt:

Übergeordnet konnte der September-Verlust aufgearbeitet und damit seit April eine beachtliche Erholung manifestiert werden. Die Performance-Übersicht der einzelnen Monate zeigt dies wie folgt auf:

Untermauert wurde die Bewegung von der weiteren Phantasie auf ein großes Stimulus-Paket in den USA. Hier ist die Rede von rund 2 Billionen US-Dollar. Eine politische Einigung dazu muss jedoch noch erfolgen, dennoch treibt die Phantasie die Kurse bisher auf breiter Basis an.

Was ist aus dem mittelfristigen Chartbild ableitbar?

Mit der Rückeroberung der 13.000 ist die Abrisskante vom 21. September wieder erreicht und das Eintauchen in den Septemberbereich erfolgt:

Kurzfristig könnte dies einen Widerstand darstellen, der allerdings bis zum GAP-close vor der starken Abwärtsbewegung noch rund 100 Punkte Raum für die Fortsetzung des Wochentrends bietet.

Im kurzfristigen Chartzeitraum ist der Freitag als Konsolidierungstag zu werten. Er vollzog keinen Ausbruch mehr über die Eckdaten des donnerstags und hatte einen Rückgang der Volatilität verzeichnet. Damit ziehen sich die Amplituden wieder zusammen und geben für die neue Handelswoche entsprechende Signal-Trigger vor: