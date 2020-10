Mitverdienen am Technologieboom: Der richtige Mix im Portfolio

Anleger können Big Tech auch abseits des ‚Billionaires-Clubs‘ in ihrem Depot umsetzen. Die Tech-Experten von DNB AM, die seit fast 20 Jahren einen der erfolgreichsten Technologiefonds managen, empfehlen gerade nicht in Titel zu investieren, die die Schlagzeilen bestimmen und entsprechend hoch bewertet sind. Mit Anders Tandberg-Johansen, Sverre Bergland, Erling Thune und Erling Haugan Kise kümmern sich vier Fondsmanager hauptverantwortlich um das rund 803 Mio. Euro große und konzentrierte Portfolio (aktuell 52 Positionen) des Fonds, der für die internationalen Kunden im August 2007 in Luxemburg aufgelegt wurde, jedoch bereits seit 2001 in Norwegen verwaltet wird. Die Aktienauswahl basiert auf vier Säulen: Themen, Wertschöpfung, Momentum und Bewertung, wobei das größte Augenmerk auf dem Faktor „Bewertung“ liegt. Neben den üblichen Zielen steht unter anderem auch der Kapitalerhalt bzw. das Vermeiden großer Drawdowns auf mittel- bzw. langfristige Sicht im Vordergrund. Wie bei allen DNB Fonds handelt es sich um einen aktiv verwalteten Fonds.

