MINSK (dpa-AFX) - Gleich zu Beginn erneuter Proteste in Belarus gegen Machthaber Alexander Lukaschenko sind Sicherheitskräfte hart gegen die Demonstranten vorgegangen und haben viele Menschen festgenommen. Dabei hätten sie auch Knall- und Blendgranaten sowie Tränengas eingesetzt, meldete das Portal tut.by. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Wesna gab es bereits am Nachmittag rund hundert Festnahmen. Darunter waren auch zahlreiche Journalisten.

Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie Menschen in größeren Gruppen in der Hauptstadt Minsk in Richtung Zentrum zogen. Sicherheitskräfte in schwarzen Uniformen prügelten auf einzelne Demonstranten ein und schleppten sie zu Kleinbussen. Verletzte mit Verbänden um den Kopf saßen am Boden.