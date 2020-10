Anleger-Tipp: BioNTech ist also bestens für die Zukunft gerüstet. Wie der Aktienkurs auf diese jüngste Entwicklung reagieren dürfte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir uns entschlossen, diese Studie ausnahmsweise kostenfrei zum Download anzubieten. Einfach hier klicken.

Bei BioNTech könnte es nächste Woche richtig knallen, denn die Anlegerstimmung geht in diesen Tagen durch die Decke! Man kann sich wohl darauf einstellen, in den kommenden Wochen und Monaten verdammt viel Spaß mit dieser Aktie haben zu können. Hier ist eine Menge zu holen, das zeigt auch die Tatsache, dass BioNTech einer der wichtigsten Konzerne in der Impfstoffrallye ist und vor dem Durchbruch steht!

Aktuell befindet sich das Wertpapier in einem hervorragenden Aufwärtstrend, der noch lange nicht beendet ist und die Aktie weiter in Richtung der 100 Euro treiben kann. Man sollte sich als Aktionär auf jeden Fall in Stellung bringen und die Aktie weiter verfolgen, wenn man auf große Gewinne aus ist. Bei diesem Wertpapier geht einiges, denn der Impfstoff ist schon in Sicht!

Und genau die Aussicht auf den Impfstoff lässt die Aktie immer weiter nach oben steigen. Sollte BioNTech diesen Impfstoff als einer der ersten herstellen und auf den Markt bringen können, sind der Aktie keine Grenzen mehr gesetzt. Derzeit besticht das Wertpapier mit 75,31 Euro. Von Donnerstag auf Freitag war somit nochmal ein Plus von 0,97 Prozent und somit 0,72 Euro zu verzeichnen!

Fazit: BioNTech ist derzeit die wohl größte Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Es bestehen also gute Chancen, dass die Aktie durch die Decke geht. Doch auch die Risiken sind nicht zu unterschätzen. Wie groß das Chance/Risiko-Verhältnis wirklich ist, und welches Potenzial BioNTech tatsächlich hat, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.