Bei Daimler wird es derzeit wieder richtig brenzlig. In den kommenden Tagen wird sich zeigen, wohin es für den Konzern und auch für die Aktie geht. Es wird also eine richtungsweisende Woche, in der klar wird, ob Daimler wieder (wie zu Beginn der Coronakrise) in die Bodenlosigkeit abstürzt oder wieder zu alter Form findet. Dabei könnte die Hürde der 50 Euro eine entscheidende Marke werden!

