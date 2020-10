Die bessere Hälfte der US-Präsidentenwahl - Das TV-Duell der Vizepräsidenten

09.10.2020



Welche Themen waren diese Woche am Finanzmarkt relevant?

Drum prüfe wer sich ewig bindet

Die bessere Hälfte der US-Präsidentenwahl konnten wir diese Woche erleben: Das TV-Duell der Vizepräsidenten, oder wie der Nachrichtensender n-tv dies nannte: Die Vizekandidaten wären die besseren Chefs. Inhalt und Form machten Hoffnung, dass es doch noch eine lebhafte und konstruktive Debattenkultur in Amerika gibt. Was machte die Börse daraus? Gar nichts! Nein, so ganz stimmt das auch nicht, denn auch die Börse hatte in dieser Woche eine bessere Hälfte und das war eindeutig das Ende. Nachdem Präsident Trump zu Beginn der Woche mitteilte, dass er das erneute staatliche Hilfspaket blockieren will, schickte er die Wertpapiermärkte erst einmal auf Talfahrt. Nach einem erneuten Tweet Mitte der Woche, dass er sich das Ganze doch noch einmal überlegt, setzten die Märkte wieder zur Erholung an. Schaukelbörse kann man das wohl bezeichnen. Gewöhnen Sie sich daran, denn bis zur Klärung des Wahlausganges wird sich daran wohl auch nichts ändern.

Diesen Satz sollten Sie sich in Zukunft laut aufsagen, wenn Sie tatsächlich darüber nachdenken, Ihre Altersvorsorge mit einer klassischen Lebensversicherung zu gestalten. Denn diese Woche zeigte der Branchenprimus Allianz schonungslos, wo die Reise hingeht: Keine Garantie mehr für die eingezahlten Beträge in Lebensversicherungen und keinen garantierten Zins. Damit spricht der Marktführer nur das aus, was wir alle schon längst wissen: Die Zinsen sind weg und werden es auch auf lange Zeit bleiben. Kein seriöser Versicherer wird daher mehr in der Lage sein, das Geld seiner Kunden zu garantieren. Neben dem Sparbuch ist damit das zweite Lieblingskind der deutschen Anleger in einer Krise. Damit dürfte auch für diese Verbindung eine Scheidung bevorstehen. Ganz anders sieht es hier aus: