Kryptowährungen: Sonderdruck und Video!

An manchen Tagen ist es mir in den letzen Wochen und Monaten so vorgekommen, als wäre ich der Chefkoordinator einer Anwaltskanzlei, einer Detektei, oder die Außenstellte einer Finanzaufsichts- bzw. Kriminalbehörde. Das hat zwei wesentliche Gründe: Aufgrund meiner klaren Warnungen vor dubiosen Anbietern werde ich immer wieder von eingeschalteten Rechtsanwälten juristisch belangt. Im Jahr 2018 habe ich 24 Abmahnungen erhalten. Im Jahr 2019 waren es 21. Dieses Jahr liege ich aktuell bei 16 juristischen Konflikten, wobei allein 6 davon mit einem angeblichen „Krypto-Anbieter“ aus dem Fürstentum Liechtenstein zusammenhängen.

Ich lasse mich von diesem massiven Gegenwind selbstverständlich nicht unterkriegen, sondern verstehe es sehr wohl, mich wirkungsvoll zu wehren. Allen voran durch meine beiden Top-Anwälte von der Kanzlei SBS-LEGAL aus Hamburg in Person von Stephan R. Schulenberg (Rechtsanwalt & Spezialist für MLM- und Vertriebsrecht) und Tae Joung Kim (Rechtsanwalt & Spezialist für Medien- und Urheberrecht). Parallel dazu habe ich großes Vertrauen in unseren Rechtsstaat, im Hinblick auf die Meinungs- und Pressefreiheit und unterhalte auch mit Finanzaufsichtsbehörden – BaFin, FMA (Liechtenstein und Österreich) sowie der FINMA (Schweiz), den Kriminalbehörden (Polizeidienststellen, LKA, BKA) oder Staatsanwaltschaften und weiteren Rechtsanwälten aus dem Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht stets – bzw. deutlich überwiegend – eine konstruktive Zusammenarbeit.