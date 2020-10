BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Bundesregierung:

"Aber für Verkehrsminister Andres Scheuer - seit dem Maut-Skandal Bayerns Problembär Nummer 1 in Berlin - könnte es eng werden. Zumal es für ihn auch einen Ersatz gäbe: Dorothee Bär. Die Staatsministerin für Digitalisierung kennt als ehemalige Staatssekretärin im Verkehrsministerium das Fach. Die Fränkin hat sich zuletzt Anerkennung über die Parteiengrenzen hinweg erworben, als sie den Publizisten Roland Tichy wegen sexistischer Äußerungen in seinem Magazin in die Schranken verwies. "Sie war schon immer schneller, schlagfertiger und moderner als die meisten CSU-Traditionalisten", schrieb daraufhin die "taz". Eigenschaften, die der Ministerriege gut tun würden!"/al/DP/he