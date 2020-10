Scheuer und Günther auf Baustelle am Nord-Ostsee-Kanal

GROSSKÖNIGSFÖRDE (dpa-AFX) - Über die Modernisierung des Nord-Ostsee-Kanals informiert sich am Montag (ab 14.00 Uhr) Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Der CSU-Politiker will sich mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ein Bild von Arbeiten westlich von Kiel machen. Die 20 Kilometer lange sogenannte Oststrecke ist für große Schiffe ein Nadelöhr. Diese letzte Engstelle des Kanals soll in den nächsten Jahren beseitigt werden.

Der rund 100 Kilometer lange Nord-Ostsee-Kanal ist die meistbefahrene künstliche Seewasserstraße der Welt. Nachdem er lange vernachlässigt wurde, wurden Bauarbeiten mit einem Aufwand in Milliardenhöhe eingeleitet. Dazu gehören auch die Erneuerung von Schleusen in Brunsbüttel und Kiel sowie ein Ersatzbau für die alte Levensauer Hochbrücke bei Kiel. Der Verkehr auf dem Kanal war schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Die Ladungsmenge der Schiffe betrug 2019 noch 83,5 Millionen Tonnen, nachdem es im Spitzenjahr 2008 rund 105 Millionen Tonnen waren./wsz/DP/he