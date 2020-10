Neben den Quartalsergebnissen von Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) und Verkehrszahlen von Fraport AG (ISIN: DE0005773303) jeweils am Dienstag und einem "Tradingstatement" der Metro AG (ISIN: DE000BFB0019) am Mittwoch nach Handelsschluss, sind diese Woche noch für andere Aktien (Nel, Plug Power, Bloom Energy, Corestate, Varta) wichtige Entwicklungen zu erwarten.

Die erfolgreiche Gerresheimer sollte mit den Zahlen zum Q3 wohl die positive Entwicklung des zweiten Quartals bestätigen können - organisches Umsatz-Wachstum im Q2 betrug 4,6%, EBITDA stieg um 6,9%. sollte so weitergehen, allein um die sehr gute Kursentwicklung seit März zu bestätigen ( "Für die hohe Nachfrage nach Injektionsfläschchen für die bevorstehenden Impfkampagnen sind wir vorbereitet und erweitern unsere Kapazitäten zusätzlich." hieß es noch am 14.07.). Fraport wird wohl keine wesentliche Erholung der Passagierzahlen melden können - wäre schon ein Erfolg, wenn die prozentualen Verluste zum Vorjahr im Vergleich zu August annähernd gleichgeblieben wären. Metro bleibt immer noch eine überzeugende Präsentation der zukünftigen Entwicklung der Großhandels- und Unterhaltungshändler-Gruppe nach der Trennung von Real und vorher Kaufhof schuldig - vielleicht kommt am Mittwoch dazu etwas.

Nel, Plug Power und Bloom müssen die kräftigen Kurssteigerungen der letzten Woche bestätigen

Die starke Performance der Wasserstoffwerte führt bei Plug Power und Bloom Energy langsam in schwindelerregende Höhen, die Rückschläge immer wahrscheinlicher macht. Beide Werte lieferten Allzeithochs in Serie - weniger unterlegt von aktuellen operativen Meldungen, sondern eher aufgrund von Investorenpräsentationen (Plug Symposium, Investor Call Bloom Energy), Anlaystenlob und Branchenstudien (Morgan Stanley, McKinsey) eine rgenerellen Höherbewertung für wert befunden wurden. Sollten jetzt operative Meldungen kommen - Bloom wird am 29.10. seine Quartalsergebnsise liefern, ob der Schwung für die Aktie bis dahin hält, wird man sehen; Plug Powers Quartalsegebnisse sollten eher Anfang November yorliegen - die letzten, rekordmässigen und die positive Kursentwicklung stützenden ode rmit-auslösenden Quartalsergebnisse für Q2 kamen einen Monat und sechs Tage nach Quartalsende.