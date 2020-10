Klinische COVID-19-Studie zu Opaganib von RedHill Biopharma besteht zweite Überprüfung durch unabhängigen Ausschuss

Safety Monitoring Committee (SMC) empfiehlt nach zweiter planmäßiger unabhängiger Überprüfung einstimmig die unveränderte Fortsetzung der US-Phase-II-Studie zur Behandlung von COVID-19 mit Opaganib

--

Die Patientenaufnahme der US-Phase-II-Studie ist zu 75 % abgeschlossen; Daten werden voraussichtlich noch in diesem Quartal vorliegen

--

Parallel dazu schreitet die Patientenaufnahme für die globale Phase-II/III-Studie zur Behandlung von COVID-19 mit Opaganib rasch voran

--

Weltweite Anträge für Notfallgenehmigungen sind vorbehaltlich positiver klinischer Ergebnisse geplant

TEL-AVIV, Israel und RALEIGH, N.C., Oct. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL („RedHill“ oder das „Unternehmen“), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute den erfolgreichen Abschluss der zweiten planmäßigen Sicherheitsüberprüfung der US-Phase-II-Studie zum Einsatz von Opaganib (Yeliva, ABC294640)1 bei Patienten, die wegen schwerer COVID-19-Pneumonie im Krankenhaus behandelt werden, bekannt gegeben. Die Sicherheitsprüfung wurde durch das unabhängige Safety Monitoring Committee (SMC) durchgeführt, das einstimmig eine Fortsetzung der Studie ohne Änderungen empfiehlt. Die Empfehlung des SMC basiert auf einer unverblindeten Analyse der Sicherheitsdaten von den ersten 24 Patienten, die mindestens sieben Tage im Rahmen der Studie behandelt wurden. Die Patientenaufnahme in die Studie ist zu 75 % abgeschlossen.

Die Patientenaufnahme für die klinische US-Phase-II-Studie zu Opaganib ( NCT04414618 ), die aktuell an acht klinischen Prüfzentren durchgeführt wird, soll in diesem Monat abgeschlossen werden. Die Daten werden voraussichtlich noch vor Ende des Jahres vorliegen. Bei der Phase-II-Studie geht es nicht um eine Bewertung der Wirksamkeit, sondern um die Sicherheitsbewertung und die Identifizierung erster Wirksamkeitsanzeichen.

Parallel dazu schreitet die Patientenaufnahme der globalen Phase-II/III-Studie zum Einsatz von Opaganib bei Patienten mit schwerer COVID-19-Pneumonie ( NCT04467840 ) an 15 Studienzentren rasch voran. In die Studie sollen bis zu 270 Patienten aufgenommen werden. Diese Studie ist auf die Wirksamkeitsbewertung ausgerichtet. Die Studie wurde bereits in Großbritannien, Italien, Russland, Mexiko, Brasilien und Israel genehmigt und soll auf weitere Länder ausgedehnt werden.