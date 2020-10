Wie immer zu Beginn eines Quartals ist mal wieder der Blick in die Glaskugel gefragt. Wie werden die Quartalszahlen ausfallen, wie sich danach die Börsen entwickeln? Nun, eines schein klar und wäre nicht weiter verwunderlich: Die Gewinne der US-Unternehmen dürften auch im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr gefallen sein. Analysten erwarten einen Gewinnrückgang um rund 18 Prozent gegenüber Q3 2020. Gegenüber dem zweiten Quartal, als die Gewinne um knapp ein Drittel einbrachen, würde dies aber schon eine Verbesserung darstellen. Glaubt man den Analysten, werden vor allem Energie- und Industriewerte eher negative Zahlen vorlegen, während IT- und Gesundheitsaktien weiter zugelegt haben. Big-Tech wie Amazon, Alphabet, Facebook & Co. könnten also wieder glänzen.

Auch die ersten, bereits vorgelegten Zahlen geben Anlass zur Hoffnung. So hat der US-amerikanische Tech-Riese IBM die Erwartungen der Analysten erreicht, McDonald’s hat die Quartalsdividende erhöht, und in Deutschland hat Henkel mehr Umsatz erzielt, während der Onlinehändler Zalando von der Coronakrise gar kräftig profitierte und im dritten Quartal mehr umgesetzt und höhere Gewinne einfahren konnte. Dadurch konnte die Jahresprognose angehoben werden. Dass auf der anderen Seite die Pandemie das Geschäft des US-Kreuzfahrtriesen Carnival praktisch zum Erliegen gebracht hat, war zu erwarten, auch wenn ein Umsatzeinbruch von 99,5 Prozent schon extrem ist.

Wallstreet hat Angst vor Biden-Sieg

Wie dem auch sei: In diesem Quartal dürften die Unternehmensberichte von den Entwicklungen der US-Präsidentschaftswahlen überschattet werden. Angesichts dicht beieinander liegender Umfragewerte in Swing States könnte es trotz eines Vorsprungs von Herausforderer Joe Biden doch noch eng werden. Sollte jedoch Biden gewinnen, befürchten viele Investoren neuerliche Belastungen für die US-Unternehmen, vor allem, wenn die Reformen der Trump-Administration wie etwa die Unternehmenssteuerreform zum Teil oder ganz rückgängig gemacht werden. Die Analysten der Deutschen Bank haben für den Fall eines Sieges von Joe Biden verschiedene Szenarien durchgerechnet und erwarten, dass sein Sieg bei einer gleichzeitigen demokratischen Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses im Prinzip gut für die Börse sein dürfte. Allerdings dürften, so die Erwartungen, nicht alle Demokraten bereit sein, das Wahlprogramm Bidens eins zu eins umzusetzen. Er wird wohl Kompromisse eingehen müssen, um ausreichend Demokraten bei den Abstimmungen hinter sich zu bringen. Die Steuerreform dürfte dann abgemildert werden, aber es sollte – trotz Kürzungen – noch ausreichend Investitionsvolumen bleiben, um die US-Wirtschaft und so auch die Firmengewinne anzuschieben. Kann die Corona-Pandemie eingedämmt werden, und bleibt die US-Notenbank Fed bei ihrer lockeren Geldpolitik, dann hätten die US-Börsen weiterhin Luft nach oben. Aber wie gesagt: noch ist das Kaffeesatz-Leserei mit vielen Fragezeichen.