Basilea berichtet über Präsentation gepoolter Wirksamkeitsdaten für Derazantinib bei iCCA-Patienten mit Mutationen und Amplifikationen der FGFR2 Gene auf dem ESMO MAP Virtual Congress 2020

Basel, 12. Oktober 2020

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) berichtete heute, dass ihr Fibroblasten-Wachstumsfaktor Rezeptor (FGFR) Kinase-Inhibitor Derazantinib Antitumor-Aktivität bei Patienten mit intrahepatischem Cholangiokarzinom (engl. iCCA) und Mutationen und Amplifikationen des FGFR2-Gens gezeigt hat. Eine entsprechende Datenanalyse wurde auf der Fachkonferenz «Molecular Analysis for Precision Oncology» (MAP Virtual Congress 2020) präsentiert, die von der European Society for Medical Oncology (ESMO) vom 9. bis 10. Oktober 2020 veranstaltet wurde. Sie basiert auf gepoolten Daten von 23 Patienten, die mit Derazantinib in zwei klinischen Studien1, 2 sowie im Rahmen von so genannten «Early Access»3 und «Compassionate Use» Programmen behandelt wurden.

Die Analyse zeigt für die Patienten ein progressionsfreies Überleben von im Median 7.2 Monaten bei einer Behandlungsdauer von 8.2 Monaten (Median). Dies entspricht den Zeiträumen, die zuvor für die Derazantinib-Behandlung von iCCA-Patienten mit Fusionen des FGFR2-Gens berichtet wurden.4, 5 Die Analyse zeigt ausserdem ein handhabbares Sicherheitsprofil von Derazantinib mit einer niedrigen Inzidenz von unerwünschten Ereignissen wie Schädigungen der Nägel, der Retina (Netzhaut), Hand-Fuss-Syndrom oder Stomatitis (Entzündungen im Mund).

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer, sagte: “Bei der Entwicklungsstrategie für Derazantinib fokussieren wir uns darauf, basierend auf dessen einzigartigem Kinase-Inhibitionsprofil sowie seines Sicherheits- und Verträglichkeitsprofils die klinische Evidenz für die Differenzierung des Wirkstoffs gegenüber anderen FGFR-Inhibitoren zu stärken. Während für einige FGFR-Inhibitoren, einschliesslich Derazantinib, eine Antitumor-Aktivität bei iCCA-Patienten mit nachgewiesenen Fusionen des FGFR2-Gens gezeigt werden konnte, gibt es nur begrenzte klinische Evidenz für einen Nutzen von FGFR-Inhibitoren bei iCCA-Patienten mit Mutationen oder Amplifikationen des FGFR2-Gens. Die auf dem MAP-Kongress präsentierten Daten zeigen, dass Derazantinib in dieser Patientengruppe aktiv ist. Dies unterstreicht das breite therapeutische Potenzial von Derazantinib bei FGFR2-positivem iCCA.“