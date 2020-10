---------------------------------------------------------------------------

SFC Energy gewinnt Prof. Dr. Werner Tillmetz als wissenschaftlichen Berater für Wasserstoff-Technologien



Brunnthal/München, Deutschland, 12. Oktober 2020 - Die SFC Energy AG ( F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Brennstoffzellenlösungen, weitet ihre Kompetenzen signifikant aus. Mit Prof. Dr. Werner Tillmetz gewinnt SFC Energy einen höchst renommierten und fachlich anerkannten Experten im Bereich nachhaltiger Energiekonzepte. Für den Brennstoffzellen-Pionier SFC Energy wird Prof. Dr. Tillmetz in erster Linie seine Expertise im Bereich Wasserstoff-Brennstoffzellen und Elektrolyse als wissenschaftlicher Berater einbringen.



Prof. Dr. Tillmetz leitete von 2004 bis September 2018 als Mitglied des Vorstandes den Geschäftsbereich Elektrochemische Energietechnologien am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und gehört der Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm an. Mehr als 20 Jahre prägte er den wissenschaftlichen Diskurs hinsichtlich umweltfreundlicher Energieversorgung und Antriebskonzepte. Zahlreiche verantwortliche Positionen in der Industrie zeugen von seinem tiefen Know-how. So trieb Prof. Dr. Tillmetz unter anderem die Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten bei der Daimler-Benz AG und Ballard Power Systems in Sachen Brennstoffzellen für die Elektromobilität voran. Bei der SudChemie AG leitete er das globale Katalysatorgeschäft fur den Umwelt- und Energiebereich.



Prof. Dr. Tillmetz genießt in der Branche höchstes Ansehen und gehört darüber hinaus zahlreichen Gremien wie der Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE, Berlin) an. Zudem ist er im Beirat der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW, Berlin) und als Mitglied des Advisory Council der Emerald Ventures (Zurich) und des Science Council der Total SE (Paris) tätig.