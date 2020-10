Südzucker – Das Kerngeschäft ist nicht alles

Autsch! Das war alles andere als süß. Seit Vorlage der Hj.-Zahlen (per 31.8.) von Südzucker am Donnerstag (8.10.) schickten Anleger die Aktie fast 15% auf Talfahrt. Die aufgelaufenen Gewinne unserer Erstempfehlung vom 15.7. sind wieder dahin.

Beim Blick in den Bericht überrascht diese Kursreaktion durchaus. Denn die Mannheimer haben starke sechs Monate hinter sich: Der Umsatz lag mit rd. 3,3 Mrd. Euro leicht über Vj., das EBIT schoss um fast 73% auf 129 Mio. Euro nach oben. Der Nettogewinn hat sich auf 66 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Und auch der Ausblick, an dem CEO Niels Pörksen festhielt, kann sich sehen lassen: Er erwartet im Gj. 2020/21 einen Umsatz von 6,9 Mrd. bis 7,2 Mrd. (Vj.: 6,7 Mrd.) Euro und ein EBIT zwischen 300 Mio. und 400 Mio. (Vj.: 116 Mio.) Euro. Warum also der Kursrutsch bei der Aktie (14,29 Euro; DE0007297004)?