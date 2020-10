AMP German Cannabis Group schließt überzeichnete Privatplatzierung ab

ERFURT und BERLIN, 9. Oktober 2020 - AMP German Cannabis Group Inc. („AMP“) (CSE: XCX), (Frankfurt: C4T, ISIN: CA00176G1028), ein lizenzierter Importeur von medizinischem Cannabis nach Deutschland, freut sich bekanntzugeben, dass seine im Vorfeld angekündigte Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung aufgrund der starken Nachfrage der Investoren aufgestockt wurde.

Die Privatplatzierung wurde ursprünglich am 8. September 2020 angekündigt und es wurde von einem Bruttoerlös in Höhe von 500.000 CAD zu einem Preis von 0,35 CAD pro Aktie ausgegangen. Die Privatplatzierung war überzeichnet und so wurde im Rahmen von zwei Tranchen ein Erlös in Höhe von rund 771.956 CAD generiert.

Insider des Unternehmens haben im Rahmen der Privatplatzierung Aktien im Gegenwert von 245.025 CAD gezeichnet. AMP hat im Rahmen der ersten Tranche, die am 18. September 2020 abgeschlossen wurde, 1.115.785 Stammaktien ausgegeben. Im Rahmen der heute abgeschlossenen zweiten und letzten Tranche wurden 1.089.802 Stammaktien ausgegeben.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltedauer von vier Monaten. AMP hat als Provisionen 2.940 CAD ausbezahlt und 8.400 Vermittler-Optionsscheine ausgegeben. Jeder Vermittler-Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Preis von 0,35 CAD pro Aktie und kann innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden.

Der Reinerlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet.

Über AMP German Cannabis Group

Die AMP German Cannabis Group ist lizenziert, medizinisches Cannabis gemäß der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union („EU-GMP“) aus Europa und anderen Ländern nach Deutschland zu importieren. AMP kümmert sich um die Beschaffung, die Lagerung, den Transport, die Lieferung sowie den Verkauf medizinischer Cannabisprodukte direkt an Pharma-Vertriebshändler oder Apotheker, der alleinigen Verkaufsstelle für medizinisches Cannabis an deutsche Patienten mit ärztlichen Rezept.