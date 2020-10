TOKYO, 12. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Das Nagase R&D Center, der Forschungs- und Entwicklungszweig von NAGASE & CO., LTD. mit Sitz in Tokio, hat eine fermentative Produktionstechnologie für Ergothionein (EGT) (*1) entwickelt und die Eigenschaften von EGT erforscht. Durch den Einsatz revolutionärer Biotechnologie, die im Rahmen des Smart Cell-Projekts der japanischen New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) entwickelt wurde, ist es dem Team des Forschungszentrums gelungen, im Vergleich zum Anfang seiner Forschungsaktivitäten die EGT-Produktivität um einen Faktor von etwa 1.000 zu erhöhen. Diese Produkteffizienz ist eine der welthöchsten im Bereich der Mikroorganismen (*2). Das Team wird nun so bald wie möglich daran arbeiten, eine industriemäßige Produktionskapazität zu erreichen.

