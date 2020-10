MOSKAU, 12. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Das neunte internationale Open Innovations Forum für innovative Entwicklung findet vom 19. bis 21. Oktober statt. Es handelt sich um die wichtigste russische Veranstaltung im Bereich des technologischen Unternehmertums. Aufgrund der Pandemie wird das Forum im Jahr 2020 kostenlos online angeboten. Das Messe- und Businessprogramm können Sie auf der Website openinnovations.ru einsehen.

Thema des Forums ist in diesem Jahr „New Digital Normal. Are we ready for the changed world?" Die Redner werden die Auswirkungen der sozialen und wirtschaftlichen Isolierung während der Pandemie auf die Technologieentwicklung in der Welt nach der COVID-Pandemie thematisieren. Dabei wird auch auf die Entstehung neuer Methoden und Plattformen für die Kommunikation zwischen Wirtschaft, Regierung und Gesellschaft auf globaler Ebene eingegangen. An jedem Tag des Forums werden andere aktuelle Trends oder Herausforderungen für die Menschheit angesprochen: Menschenzentrierte Gesellschaft (19. Oktober), Überlebensökonomie (20. Oktober) und Technologien der Zukunft (21. Oktober).