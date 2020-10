Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex gehörte in den letzten Tagen zu den größten Gewinnern im SDax. Zwischen 1. und 9. Oktober 2020 konnte das Unternehmen drei Aufträge im Ausmaß von 383 MW einsammeln, wobei der Großauftrag aus den USA mit 62 Turbinen oder 298 MW heraussticht. Der Errichtungsbeginn ist im Frühjahr 2021 und die Inbetriebnahme ist für Ende des gleichen Jahres vorgesehen. Nordex ist im ersten Halbjahr trotz einer Umsatzverdoppelung leider tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Als Grund nannte der Vorstand am Donnerstag gestörte Betriebsabläufe infolge der Corona-Pandemie. So sei es zeitweise zu Werksschließungen, Einschränkungen der Produktion, Verzögerungen in der Lieferkette und Stilllegungen von Baustellen gekommen.

Zum Chart

Wie schon oben erwähnt, musste die Aktie von Nordex coronabedingt Federn lassen, was auch von den Marktteilnehmern durch den Sell Off bis Mitte März 2020 antizipiert wurde. Das Papier notierte am 26. März 2020 mit 5,5 Euro so tief, wie zuletzt im Juli 2013. Ab 27. März ist der Kurs in eine Aufwärtssequenz eingetreten, die durch den steilen Anstieg der letzten Handelstage den Widerstand in der Höhe des Vorkrisenhochs bei 12,91 Euro nachhaltig überschritten hat. Aktuell steht der schöne Auftragseingang im Gegensatz zur erneuten Drohung von Werks- und Baustellenschließungen durch eine 2. Covid19 Welle. Hält das Momentum jedoch an, so kann der Widerstand bei 13,91 Euro getestet und in weiterer Folge überwunden werden. Als mittelfristiges Ziel gilt der Bereich um den Wert bei 15,00 Euro.