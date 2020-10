Nationaltorwart Manuel Neuer beteiligt sich an Fitness-Revolution Vaha (FOTO)

Berlin (ots) - Manuel Neuer steigt jetzt ins Sportgeschäft ein - der Weltmeister

beteiligt sich an der Fitness-Revolution VAHA.



Neuer: "Ich glaube, dass VAHA eine wichtige Zukunftstechnologie im Sport ist.

Deshalb unterstütze ich aus Überzeugung das deutsche Fit-Tech-Start-Up."



VAHA ist ein interaktiver Fitnessspiegel, der die gesamte Wertschöpfungskette

der Fitness-Industrie revolutioniert. Wie? Indem der Spiegel mit modernster

Technik das Fitnessstudio ins eigene Wohnzimmer bringt. Die weltbesten Personal

Trainer , die motivierendsten Live Kurse und eine Vielzahl an On-Demand-Workouts

mit Bewegungsanalyse werden über die Spiegeloberfläche direkt in die eigenen

vier Wände gebeamt.





Manuel Neuer: "Für mich ist VAHA ein wichtiger Teil der Zukunft des Sports, dennso kann jetzt wirklich jeder ganz unkompliziert in den eigenen vier Wändentrainieren. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das macht richtig viel Spaß."Seit Monaten trainiert die Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft und desFC Bayern München mit dem Fitnessspiegel in seinem Zuhause am Tegernsee.Wie funktioniert das Fitness-Wunder? Neuer erklärt: "Du schaltest deinen Spiegeleinfach per Knopfdruck ein und auf der Oberfläche läuft dein persönlichesFitnessprogramm - Personal Training, Live-Kurse oder On-Demand-Kurse."Der Vorteil? Neuer: "Du kannst sofort lostrainieren und zwar jederzeit, wannimmer du willst, welche Sportart du willst und mit wem du willst. Und das indeinen eigenen vier Wänden ohne irgendwo hinfahren zu müssen. Für mich ist daseine echte Innovation. Weil jedem jetzt die besten Trainer, die besten Workoutsplötzlich zugänglich sind."Der Spiegel bringt mehr als 200 verschiedene Workouts in die eigenen vier Wände- von Yoga über Krafttraining bis hin zu Ausdauer. Dazu gibt es rund um die UhrLive-Kurse und jeder kann sich einen der weltbesten Trainer live zum PersonalTraining über die Spiegeloberfläche direkt ins Wohnzimmer beamen."Gerade für mich als Torwart ist ein abwechslungsreiches Training wirklichwichtig", so Neuer. "Ich nutze das als Ausgleich für mich Zuhause, denn dasTraining wird durch die Riesen-Auswahl nie langweilig. So kann ich jeden Tagetwas Neues machen."Das Beste? Der Spiegel trackt alle Daten und verbessert alle Ausführungen inEchtzeit.Neuer: "Für mich ist wichtig, mich selbst zu kontrollieren. Um zu sehen, ob ichdie Übungen auch richtig ausführe, gelenkschonend arbeite und einfach weiß, dassich mich mit meinem Training steigere und verbessere."Für Neuer ist der Einstieg bei VAHA eine Investition in Deutschland: "Ich binüberzeugt, dass dieses Fitnessgerät vielen weiterhilft. Es ist unkompliziert,macht durch seine Vielfalt unendlich viel Spaß, ist ein richtiges Erlebnis - vorallem mit der ganzen Familie und Freunden nutzbar. Ich werde VAHA auf ihrerMission ab jetzt unterstützen."VAHA-CEO Valerie Bures-Bönström: "Mit Manuel Neuer im Team werden wir nicht nurDeutschland, sondern sicher die ganze Welt ein Stückchen fitter machen.