Vistaprint vertieft Design-Kompetenz / Akquisition von 99designs vereint talentierte freiberufliche Designer mit den renommierten Marketinglösungen für Kleinunternehmen von Vistaprint (FOTO)

Berlin/Melbourne (ots) - Vistaprint, Marketingpartner für Millionen von

Kleinunternehmen auf der ganzen Welt, gibt heute seinen Zusammenschluss mit

99designs bekannt, einer weltweiten Kreativplattform, die es Grafikdesignern und

Kunden erleichtert, zusammenzuarbeiten und Designs zu kreieren. 99designs wurde

von Cimpress akquiriert, dem Mutterkonzern von Vistaprint, und wird sowohl als

Teil von Vistaprint als auch als eigenständige Marke geführt werden.



"Die treibende Kraft von Vistaprint und 99designs ist unsere gemeinsame

Leidenschaft, kleine Unternehmen zu unterstützen", sagt Robert Keane, Gründer

und CEO von Cimpress und Vistaprint. "Wir wissen, wie wichtig ein großartiges

Design für Unternehmer für ihren Erfolg ist. 99designs und Vistaprint teilen die

gleichen Werte und Visionen. Das macht sie zu vertrauensvollen Partnern von

Unternehmern und Gestaltern und das legt den Grundstein für etwas Größeres und

Wertvolleres als es eines unserer beiden Teams alleine erschaffen könnte."





Die Verbindung des großen 99designs-Netzwerks freiberuflicher Grafikdesigner undden mehr als 20 Millionen Kunden von Vistaprint wird eine weltweite Plattformbilden, die es Kleinunternehmen leicht machen wird, professionelleDesign-Dienstleistungen und Marketingprodukte an einem Ort zu erhalten. Und siegibt den freiberuflichen Designern im 99designs-Netzwerk die Möglichkeit, fürVistaprint-Kunden zu arbeiten.Patrick Llewellyn, CEO von 99designs, sagt: "In einem Jahr, in dem die ganzeWelt online zusammenarbeiten musste, ist die Mission von 99designs, Kreativitätzu fördern und Menschen auf der ganzen Welt Möglichkeiten zu eröffnen, niewichtiger gewesen. Seit über einem Jahrzehnt ermöglichen wir kreativeZusammenarbeit auf digitalem Weg und konnten aus erster Hand erleben, wie dasden Erfolg von Kleinunternehmern und Gestaltern vorantreibt. Vistaprints Glaubedaran und seine Investition in unser Team und unsere Technologie zeigt dasenorme Potenzial, das in menschlicher Kreativität steckt, genauso wie den großenEinfluss, den ein professionelles Design für ein kleines Unternehmen hat."Mit mehr als 20 Millionen Kunden weltweit bietet Vistaprint eine große Auswahlan individualisierbaren Design-Vorlagen für ihre Marketing- undWerbematerialien. In den letzten Jahren wurde der Design-Service von denVistaprint-Kunden immer stärker genutzt bis hin zur Umsetzung von Grafiklayoutsin Echtzeit. Dieses Angebot ist bei Kleinunternehmen inzwischen sehr beliebt,die sich an die Mitarbeiter des Vistaprint-Kundenservices mit Aufträgen zurAnpassung eines Banner-Designs bis hin zur Gestaltung von Flyern oderVisitenkarten wenden. Während der Corona-Pandemie haben sich viele Kunden für