Der Börsengang der Ant Group wird voraussichtlich im Oktober stattfinden und die Titel werden an den Börsen in Hongkong und Shanghai doppelt notiert sein. Es wird erwartet, dass der Börsengang dem Unternehmen 35 Mrd. USD einbringt. Die Ant Group wird in der Größenordnung von 250 Mrd. USD bewertet sein und damit zum größten Börsengang aller Zeiten. Die Ant Group wird sogar noch mehr über den Börsengang einnehmen als Saudi Aramco, die bei ihrem Debüt im vergangenen Dezember 25,6 Mrd. USD erlöst haben. Erfahren Sie mehr zu diesem Thema in diesem Kommentar! Analyse hier abrufen!