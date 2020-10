FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vorerst wohl optimistisch. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Montag legte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex auf 13 122 Punkte zu und signalisiert für das Börsenbarometer damit ein Plus von 0,5 Prozent. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Plus von 0,2 Prozent erwartet.

"Die Aktienmärkte sind im Moment erstaunlich immun gegen negative Nachrichten", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Weder die Ausbreitung des Coronavirus, noch die stockenden Verhandlungen über das nächste US-Hilfspaket oder die bislang ausgebliebenen Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen hätten aktuell besonderen Einfluss auf den Dax.