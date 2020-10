Börsenradio: Kommt der zweite Corona-Crash?

Die Corona-Fallzahlen steigen. In Deutschland hat das RKI heute über 4500 neue Fälle gemeldet, doch an den Kapitalmärkten hält sich Corona-Angst aktuell noch in Grenzen. Könnte sich die Corona-Situation nochmal zu einem Börsenproblem entwickeln? Mehr im Radio-Interview auf CMC Markets!

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/boersenradio ...