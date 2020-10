---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. WEITERE BESCHRÄNKUNGEN SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER ANKÜNDIGUNG.

fashionette plant Börsengang



- Eine führende europäische, datengesteuerte Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires mit Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz



- Branchenführende Markenbekanntheit bei Premium- und Luxushandtaschen in Deutschland mit einem ständig wachsenden Portfolio von Modeaccessoires

- Etablierter Category Leader, der mit einem loyalen Kundenstamm und überdurchschnittlichen, jährlich steigenden Bestellvolumina vom zunehmenden Wandel von offline zu online profitiert



- Starke Geschäftsentwicklung mit nachhaltigem, zweistelligem Umsatzwachstum - erwarteter Umsatzanstieg für den Neunmonatszeitraum per 30. September 2020 von +24 % im Vergleich zum Vorjahr



- Langjährige Profitabilität - EBITDA-Marge in 2019 bei 9,3 %

- Angebot von neu ausgegebenen Aktien und bestehenden Aktien aus dem Bestand des Hauptaktionärs GENUI sowie eine marktübliche Mehrzuteilungsoption

- Verwendung der Erlöse aus der Ausgabe neuer Aktien zur Förderung der langfristigen Wachstumsstrategie von fashionette, basierend auf verstärktem Marketing, dem Ausbau des Produktsortiments sowie der geographischen Expansion in Verbindung mit ausgewählten Akquisitionen

- Börsennotierung an der Frankfurter Börse für das vierte Quartal 2020 geplant



Düsseldorf, 12. Oktober 2020. Die fashionette AG ("fashionette" oder "Unternehmen"),

ein Online-Marktführer für Premium- und Luxus-Handtaschen in Deutschland, beabsichtigt, ihre Aktien im vierten Quartal 2020 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale) zu notieren. Das Angebot würde einen Börsengang ("IPO") für private und institutionelle Investoren in Deutschland sowie Privatplatzierungen für institutionelle Investoren in bestimmten Rechtsordnungen mit Ausnahme von u. a. Kanada, Australien und Japan umfassen.