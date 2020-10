Allen Grund zur Freude haben heute Steinhoff-Aktionäre. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund acht Prozent an. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 0,05 EUR. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn Steinhoff kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. So erreicht der Wert den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher wurde dieses Hoch bei 0,04 EUR ausgelotet. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Anleger, die von Steinhoff nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die Steinhoff ohnehin im Depot haben.

Fazit: Sind das bei Steinhoff jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.