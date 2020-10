HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Stabilus nach vorläufigen Jahreszahlen von 55 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe die eigenen Umsatzziele leicht und die Margenziele deutlich übertroffen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Montag vorliegenden Studie. Tonn hob seine Prognosen an./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben