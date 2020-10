Die Aktienmärkte gehen derzeit davon aus, dass eigentlich alles, was passieren kann in Sachen Stimulus und US-Wahlen, nur gut sein kann. Entweder man bekommt jetzt einen großen Stimulus, oder eben später bei einem vermuteten Sieg Bidens einen noch größeren Stimulus. Inzwischen ist die Furcht, dass die US-Wahl angefochten werden wird, deutlich geringer geworden (allerdings zeigt die Strukturkurve beim VIX, dass das nicht alle so sehen). Die Rally dürfte so lange weiter gehen, bis die Aktienmärkte realisieren, dass doch nicht alle möglichen Varianten der Zukunft für sie optimal sein werden. Kurzfristig ist der Leitindex S&P 500 jedoch an einem Widerstand angelangt - heut dünneres Volumen an der Wall Street wegen Columbus Dax..

