Wien (APA-ots) - Der Umstieg auf die Public Cloud kann bewirken, dass der Kohlendioxidausstoß als Teil der gesamten IT-Emissionen weltweit um 5,9 Prozent sinkt bzw. um fast 60 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr zurückgeht. Das entspricht 22 Millionen aus dem weltweiten Straßenverkehr entfernter Autos. Dies ist das Ergebnis der aktuellen Studie "[The Green Behind the Cloud] (https://www.ots.at/redirect/accenture3)" des Beratungsunternehmens Accenture.

Die Studie zeigt auf, wie Unternehmen den größten Nutzen aus dem umweltfreundlichen Einsatz und der Nutzung von Cloud-Diensten ziehen können, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer Cloud-Reise gerade befinden. Hierfür wurden die Ergebnisse bei der Umsetzung nachhaltiger Cloud-Migrationen in zahlreichen Kundenprojekten weltweit analysiert und ausgewertet.



Unternehmen sehen sich hohem Druck ausgesetzt, große

sozioökonomische Herausforderungen zu lösen, zu

verantwortungsvollerem und nachhaltigerem Handeln überzugehen und dabei gleichzeitig ihre Rentabilität zu steigern. Accenture Strategy und die Initiative United Nations Global Compact (UNGC) haben gemeinsam die "[CEO Study of Sustainability]

(https://www.ots.at/redirect/accenture4)" aufgesetzt, in der Vorstandsvorsitzende und Top-Führungskräfte aus aller Welt auf die Fortschritte der globalen Nachhaltigkeitsziele blicken. In der Studie gaben 59 Prozent der CEOs an, bereits heute CO2-arme und erneuerbare Energien in ihren Unternehmen einzusetzen, und 44 Prozent streben in Zukunft eine Null-Netto-Emission für ihre Unternehmen an. Hierbei sehen zwei Drittel der Befragten Technologien wie Cloud als kritische Faktoren für die Beschleunigung dieses Wandels und das Erreichen ihrer Ziele.



"Die Nutzung von Angeboten der großen Cloud-Provider, die ihre Infrastrukturstrukturen komplett auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz optimiert haben, kann einen Doppeleffekt mit Blick auf den Shareholder- und Stakeholder-Value bewirken: es werden gleichzeitig Kosten und CO2-Emissionen reduziert", kommentiert Peter Donko, Leiter des Geschäftsbereichs Cloud bei Accenture Österreich. "Der durch Migration in die Cloud eingesparte Kohlenstoff kann einen großen Beitrag dazu leisten, Klimaschutzverpflichtungen zu erfüllen - was letztlich nicht nur zu einer grüneren Bilanz, sondern auch zu einem grüneren Planeten führt."