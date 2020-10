Aufnahme der ersten beiden Patienten in das PRISTINE-Register mit SELUTION SLR Sirolimus-freisetzendem Ballon

NYON, Schweiz, 12. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- MedAlliance hat am heutigen Tag die Aufnahme der ersten beiden Patienten in das PRISTINE-Register mit SELUTION SLR 018 DEB zur Behandlung von Patienten mit chronischer, die unteren Gliedmaßen bedrohender, Ischämie (Chronic Limb Threatening Ischemia) bekannt gegeben. Dies ist der erste Medikament-freisetzende Ballon, der in das „Breakthrough Program" der US-amerikanischen FDA aufgenommen wurde. SELUTION SLR (Sustained Limus Release) ist ein neuartiger Sirolimus-freisetzender Ballon, der eine kontrollierte, anhaltende Freisetzung von Medikamenten ermöglicht, ähnlich einem medikamentenfreisetzenden Stent (Drug Eluting Stent DES).