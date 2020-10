DAX: Auf dem Sprung

Der DAX hat allen herbstlichen Konsolidierungstendenzen bislang letztlich erfolgreich getrotzt und ist in Schlagdistanz zum Jahreshoch. Ein Ausbruch hätte weit reichende Implikationen.

Corona grassiert wieder stärker in Europa, auch in Deutschland wird es mehr und mehr zum Problem. Ein zweiter Lockdown, zumindest in vielen großen Städten, ist nicht mehr unrealistisch.