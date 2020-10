München (ots) -



- Überregionale Internetanbieter: Nur einer bietet Internet-Only-Tarife ohne

Festnetz-Flat an

- Vor allem regionale Anbieter haben Single-Flat-Tarife im Angebot

- Persönliche Beratung zu Internettarifen - Anbieterwettbewerb senkt Preis für

Internetzugang



Immer weniger Haushalte verfügen über ein Festnetztelefon. Gleichzeitig haben

sich seit 2011 die Sprachverbindungsminuten über das Festnetz mehr als

halbiert.1) Dennoch ist das Angebot an reinen Internet-Flatrates ohne

Festnet-Flat bei den großen deutschen Internetanbietern überschaubar und häufig

preislich unattraktiv.





"Für viele Verbraucher ist die Doppelflatrate aus Internet- und Telefonanschlussdie günstigste Wahl, selbst wenn sie nicht über das Festnetz telefonieren" ,sagt Christoph Henseleit, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24.Zur Tabelle mit allen betrachteten Tarifen geht es hier. (https://www.check24.de/files/p/2020/2/8/e/15698-2020-10-12_check24-tabelle-single-flats.pdf)Überregionale Internetanbieter: Nur einer bietet Internet-Only-Tarife ohneFestnetz-Flat anVon den großen Internetanbietern hat nur PYUR reine Internet-Flatrates imAngebot. Diese sind über alle Geschwindigkeiten und Vertragslaufzeitendurchschnittlich rund fünf Euro günstiger im Monat als die entsprechendenDoppel-Flatrates.Die großen DSL-Anbieter ermöglichen Internet-Only-Tarife lediglich via LTE. Zwargibt es Tarife, die günstiger sind als eine entsprechende Doppelflat. Dafürwerden sie ab einem verbrauchten Datenvolumen von 20 GB gedrosselt.Ungedrosselte LTE-Tarife sind teurer als der entsprechende Internetanschluss ausder Telefondose."LTE-Tarife sind keine echten Alternativen zu DSL- oder Kabel-Flatrates" , sagtChristoph Henseleit. "Das Inklusivvolumen ist meist zu gering und ungedrosselteTarife aktuell noch zu teuer, um einen Internetanschluss zu Hause zu ersetzen."Kleinere, regionale Anbieter: günstige Single-Flat-Tarife via Kabel und DSLKleinere und/oder regionale Internet-Provider bieten Tarife ohne Telefon-Flatmeist günstiger an als vergleichbare Kombi-Produkte.Verglichen mit den großen DSL- und Kabelanbietern ist die regionaleVerfügbarkeit dieser Angebote aber begrenzt. Ist der Tarif am Wohnort verfügbar,sparen Verbraucher beispielsweise bei M-net oder NetCologne mit einemSingle-Flat-Tarif durchschnittlich rund drei Euro im Monat verglichen mit einerDoppel-Flatrate.Bei CHECK24 mehr als 1.500 Tarife von über 300 Anbietern für DSL, Kabel undGlasfaser vergleichenCHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbraucher erhalten soeinen umfassenden Überblick über gut 1.500 Tarife von mehr als 300 Anbietern für