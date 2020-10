Tokyo (ots/PRNewswire) - Das Nagase R&D Center, der Forschungs- und

Entwicklungszweig von NAGASE & CO., LTD. mit Sitz in Tokio, hat eine

fermentative Produktionstechnologie für Ergothionein (EGT) (*1) entwickelt und

die Eigenschaften von EGT erforscht. Durch den Einsatz revolutionärer

Biotechnologie, die im Rahmen des Smart Cell-Projekts der japanischen New Energy

and Industrial Technology Development Organization (NEDO) entwickelt wurde, ist

es dem Team des Forschungszentrums gelungen, im Vergleich zum Anfang seiner

Forschungsaktivitäten die EGT-Produktivität um einen Faktor von etwa 1.000 zu

erhöhen. Diese Produkteffizienz ist eine der welthöchsten im Bereich der

Mikroorganismen (*2). Das Team wird nun so bald wie möglich daran arbeiten, eine

industriemäßige Produktionskapazität zu erreichen.



(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202010025256-O1-D1SnjwV9 )







l_CU962Wf6.jpg )



EGT ist eine natürliche Aminosäure, die in Spuren in Pilzen und anderen

Organismen vorkommt. Sie besitzt ausgezeichnete antioxidative Eigenschaften und

findet potenziell Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, unter anderem in

Lebensmitteln, Kosmetika und Medizin. Zu den derzeitigen EGT-Produktionsmethoden

gehören die Extraktion von natürlichem EGT und die chemische Synthese, die

jedoch entweder hohe Kosten verursachen oder ökologisch bedenklich sind, und

daher die weit verbreitete Anwendung von EGT verhindern.



Die Technologie des Forschungs- und Entwicklungszentrums Nagase könnte durch

einen nachhaltigen Fermentationsprozess mit Mikroorganismen eine zuverlässige

Versorgung mit EGT ermöglichen. Vier grundlegende Smart Cell-Technologien

(Enzym-Design, Design maßgeschneiderter Stoffwechselwege,

HTP-Mikroorganismus-Konstruktion/Auswertung, Transporter-Identifizierung) wurden

angewandt, um die EGT-Produktivität durch Optimierung der Produktionsreaktion

innerhalb der Mikroorganismuszellen zu verbessern. Dadurch wurde eine

exponentielle Verbesserung der Produktion möglich.



Durch den Einsatz modernster Biotechnologie wird das Nagase F&E-Center mithilfe

nachhaltiger Prozesse Produkte mit hoher Wertschöpfung liefern und zur Schaffung

einer "nachhaltigen Welt beitragen, in der die Menschen sorgenfrei leben".



Fußnoten:



(*1) EGT: Eine natürliche Aminosäure, die nur von wenigen Organismen wie z. B.

Pilzen produziert wird. Forschungsergebnisse der letzten Jahre haben gezeigt,

dass Menschen EGT aufnehmen können. Es wird vermutet, dass die über die Nahrung

aufgenommene EGT dazu beitragen kann, die Gehirnfunktion zu verbessern und

Zellen in der Haut, den Augen und verschiedenen Organen vor oxidativem Stress zu

schützen. (URL des NAGASE Artikels auf der Website von Nature:

https://www.nature.com/articles/d42473-020-00227-4 )



L-Ergothionein : https://kyodonewsprwire.jp/img/202010025256-O3-Ltcb7ZlJ



(*2) Laut Untersuchung des Nagase R&D Center.



Offizielle Website: https://www.nagase.co.jp/english



Pressekontakt:



Takeshi Nakatani

Nagase R&D Center

NAGASE & CO. LTD

Tel.: +81-78-992-3164

E-Mail: takeshi.nakatani@nagase.co.jp



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/142101/4730878

OTS: NAGASE & CO., LTD.





