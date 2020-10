KOBLENZ/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Automobil- und Industriezulieferer Stabilus hat das vergangene Geschäftsjahr besser abgeschlossen als zunächst in Aussicht gestellt. Der Umsatz lag in den zwölf Monaten bis Ende September bei 822 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Freitagabend nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Das sind rund knapp 14 Prozent weniger als im Vorjahr. Rund 11,7 Prozent des Umsatzes blieben als bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) beim Unternehmen hängen - deutlich weniger als im Vorjahr.

Die im SDax notierte Aktie legte am Montagmorgen im frühen Handel um gut 7 Prozent zu. Im laufenden Jahr haben die Titel allerdings rund 12 Prozent an Wert eingebüßt. In den zurückliegenden drei Jahren steht sogar ein Minus von rund einem Viertel zu Buche. Auf längere Sicht sieht es mit einem Plus von über der Hälfte in den vergangenen fünf Jahren dagegen deutlich besser aus.