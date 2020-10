Sojern und Convious kooperieren, um gemeinsam Freizeit und Attraktionen zu unterstützen, um mehr Kunden zu erreichen und zu gewinnen

„Sojern ist besonders erfreut über die Partnerschaft mit Convious, da wir unser Attraktionsprodukt verdoppeln", sagte Josh Beckwith, Senior Director of Strategic Accounts, Sojern. „Die Kombination unserer digitalen Multi-Channel-Marketingkampagnen und der störenden eCommerce-Plattform von Convious, einschließlich einiger außergewöhnlicher COVID-19-Wiederherstellungs-Tools, bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, unsere Attraktionspartner in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen."

„Die Notwendigkeit, Freizeitaktivitäten online zu buchen, nimmt zu, so dass es keinen besseren Zeitpunkt hätte geben können, um mit einem ergebnisorientierten und erstklassigen Unternehmen für digitale Marketinglösungen wie Sojern zusammenzuarbeiten. Wir sind beide begeistert, gemeinsam Freizeiteinrichtungen dabei zu unterstützen, mehr direkte Buchungen zu tätigen und gleichzeitig einen sicheren Besuch für ihre Gäste zu gewährleisten", sagteBernard Kochen, Sales VP bei Convious. „Wir glauben, dass Sojerns Erfahrung in der Identifizierung und Gewinnung der richtigen Kunden, zusammen mit Convious' konvertierungsorientierter Buchungsplattform powered by A.I., die perfekte Kombination von Technologien ist, um Freizeitbetreiber bei der Verbesserung ihrer Leistung zu unterstützen".

Informationen zu Sojern

Sojern bietet digitale Marketinglösungen für die Reisebranche. Gestützt auf künstliche Intelligenz und Daten zu den Absichten der Reisenden aktiviert Sojern Multi-Channel-Marketinglösungen, um die direkte Nachfrage zu steigern. Mehr als 10.000 Hotels, Attraktionen, Fremdenverkehrsämter und Reisevermarkter verlassen sich auf Sojern, um Reisende auf der ganzen Welt zu gewinnen und zu überzeugen.

Informationen zu Convious

Convious ist eine datengesteuerte eCommerce-Plattform für Freizeiteinrichtungen, die einen direkteren Verkauf ermöglicht. Sie wurde entwickelt, um die Marketing-, Verkaufs- und Servicestrategie von Freizeit- und Attraktionsbetreibern mit Hilfe von künstlicher Intelligenz an einem Ort zu verwalten. Durch die Convious SaaS-Plattform, die Marketing-Tools und Crowd Control Management umfasst, helfen sie Freizeiteinrichtungen dabei, mehr Besucher auf ihre Website zu locken und sie zu einer Online-Kasse mit hoher Konversionsrate zu führen.

