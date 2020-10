Kann die Daimler-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Vor-Coronacrash-Jahreshoch bei 54,50 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

In den vergangenen drei Wochen konnte die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) kräftig zulegen. Notierte die Aktie noch am 21.9.20 knapp oberhalb von 43 Euro, so kratzte sie im frühen Handel des 12.10.20 bereits an der 50-Euro-Marke. Das Wiedererstarken des chinesischen Marktes, das Ansteigen der heimischen Nachfrage, die angekündigten Einsparungsmaßnahmen und das freundliche Börsenumfeld waren die Triebfedern für diese erfreuliche Kursentwicklung.

Da die Daimler-Aktie in den neuesten Expertenanalysen mit auf bis zu 63 Euro (J.P.Morgan Chase) angehobene Kurszielen zum Kauf empfohlen wird, könnte für den Aktienkurs noch weiteres Steigerungspotenzial vorhanden sein. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Vor-Coronacrash-Jahreshoch bei 54,50 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.