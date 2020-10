Anlass der Studie: Investment Note

seit: 12.10.2020

Analyst: Patrick Speck



Im E-Mobility-Markt spielt die Musik - Rock Tech Lithium will auf der 'Electric Avenue' zum Rockstar werden



Die globale Automobilindustrie durchläuft einen tiefgreifenden strukturellen Wandel, der für Hersteller und Zulieferer mit mannigfaltigen Herausforderungen einhergeht. Getrieben durch Wegbereiter wie Tesla investieren auch die führenden klassischen OEMs mittlerweile erhebliche Summen in die Entwicklung und Produktion elektrisch angetriebener Fahrzeuge. Entscheidend für die Wettbewerbsqualität und den Markterfolg der Modelle dürfte dabei nicht mehr eine überlegene Motorentechnologie sein, sondern die Batterie - das Herzstück der E-Autos.



Die Verfügbarkeit hochleistungsfähiger Batteriezellen stellt damit mehr und mehr den elementaren Erfolgsfaktor für die Hersteller dar. Dies führt dazu, dass nach anfänglichem Zögern inzwischen auch in Europa ein massiver Aufbau von Batteriezellfabriken zu beobachten ist, um eine lokale Versorgung der hiesigen Automobilwerke sicherzustellen. Doch auf den vorgelagerten Produktionsstufen zeichnen sich bereits weitere Engpässe ab, die bislang noch deutlich weniger Beachtung finden: Zum einen dürfte die Nachfrage des für die Fahrzeugakkus notwendigen Rohstoffs Lithium das Angebot perspektivisch signifikant übersteigen, zum anderen befindet sich in Europa bislang keinerlei Converter, um im industriellen Maßstab aus den Rohmaterialien - sprich Lithiumerzen (z.B. Spodumen) - batteriezellentaugliches Lithiumhydroxid (LiOH) zu generieren. Während die europäische Automobilindustrie somit derzeit alles daran setzt, bei den Batteriezellen nicht in eine zu starke Abhängigkeit außereuropäischer Hersteller zu geraten, läuft sie nach wie vor Gefahr, auf den vorgelagerten Stufen der Wertschöpfung genau dies zu tun.



Das kanadisch-deutsche Unternehmen Rock Tech Lithium hat das damit einhergehende Potenzial erkannt und beabsichtigt, sich in den nächsten Jahren zu einem integrierten Anbieter von Lithiumhydroxid für Europas Autobauer zu entwickeln. Hierzu treibt Rock Tech nicht nur ein eigenes Abbauprojekt zur Förderung von Lithium-Spodumen-Konzentrat in Kanada voran, sondern errichtet auch eigene Converter-Kapazitäten in Europa. Damit handelt das Unternehmen u.E. sowohl strategisch sinnvoll als auch antizyklisch, denn zuletzt sind die Lithium-Preise infolge eines (noch) vorherrschenden Überangebots, hoher Lagerbestände sowie des Corona-bedingten Einbruchs der Industrieproduktion deutlich rückläufig gewesen, so dass die führenden Produzenten ihre Investitionen spürbar kürzten.