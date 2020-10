Mit deutlichen Zugewinnen beginnt PLUG POWER den heutigen Handel. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund drei Prozent an. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund fünf Prozent. Bei 16,69 EUR liegt dieses Hoch. Bei PLUG POWER ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 7,09 EUR komplett grünes Licht. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

Fazit: Bei PLUG POWER geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.