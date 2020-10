Kann der Goldpreis nach dem Überwinden der Widerstände bei 1.935 USD und 1.950 USD das Kursziel bei 1.973 USD erreichen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Laut einer im täglich erscheinenden BNP-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse könnte ist bei Gold (ISIN: XC0009655157) ein weiterer Anstieg möglich. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Nach dem Rückfall aus einer großen Dreiecksformation war der Goldpreis ausgehend von der Unterstützung bei 1.850 USD in den letzten Tagen wieder an die kurzfristige Barriere bei 1.920 USD gestiegen. Zu Beginn der Vorwoche startete dort eine weitere Verkaufswelle, die Gold an die Unterstützung bei 1.875 USD drückte. Dort starteten die Bullen allerdings eine zweite Erholungsbewegung, die den Wert zuletzt sogar über die 1.920 USD-Marke ausbrechen ließ.