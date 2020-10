Bei reconcept wird die zweite Tranche einer Anleihe emittiert. In einer ersten Tranche wurden rund 4,4 Millionen Euro ausgegeben. Die Gesamtanleihe hat ein Volumen von bis zu 10 Millionen Euro. Die jährliche Verzinsung liegt bei 4,5 Prozent. Die Anleihe läuft bis Ende 2024.Mit dem frischen Geld will reconcept Projekte in den Bereichen Wind- und Solarkraft bauen und betreiben. Bisher hat man eine 2-MW-Windkraftanlage in ...