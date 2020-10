Berenberg Vermögensverwalter Office: Quant IP - Erfolgreicher Patent-Fonds jetzt auch für Privatanleger

Im Berenberg Vermögensverwalter Office wurden bislang Unabhängige Vermögensverwalter sowohl auf der strategischen als auch auf der operativen Seite betreut. Künftig erfolgt dies bei der Donner & Reuschel AG. Die vorgenannten Anlage-Spezialisten setzen ihre innovativen Investmentstrategien vielfach in eigenen Private Label Fonds um, für die Berenberg / künftig Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In diesem Zusammenhang informiert das Berenberg Vermögensverwalter Office über eine aktuelle Presseinformation des Kooperationspartners Quant IP GmbH, München.

Quant IP: Erfolgreicher Patent-Fonds jetzt auch für Privatanleger

- Quant IP Global Innovation Leaders Fund startet P-Tranche

- I-Tranche mit Outperformance von knapp 6 Prozent seit Auflage*

- Investition in Aktien patent-starker Unternehmen jetzt auch per Sparplan möglich



Die Münchner Investment-Boutique Quant IP startet für ihren Aktienfonds Quant IP Global Innovation Leaders Fund eine neue Tranche, die sich gezielt an Privatanleger richtet. Damit erhalten Anleger die Möglichkeit, in den Fonds bereits mit kleinen Summen zu investieren oder auch einen Sparplan abzuschließen. "Wir wollen Selbstentscheidern die Möglichkeit geben, in unsere erfolgreiche Strategie zu investieren und ein Angebot schaffen, mit dem Berater auch Kunden mit Sparplänen erreichen", meint Lucas von Reuss, Gründer und Geschäftsführer von Quant IP.

Die neue Tranche kommt 15 Monate nach dem Start des Quant IP Global Innovation Leaders Fund. Der global anlegende Aktienfonds konnte in diesem Zeitraum eine Wertentwicklung von knapp 12 Prozent erzielen und damit seinen Vergleichsindex MSCI World um rund 6 Prozentpunkte übertreffen*. Der Fonds erreichte dies bei im Vergleich geringeren Schwankungen und bestätigte damit die guten Ergebnisse aus dem Backtest.