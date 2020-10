+++ Neuemission +++ BENO Holding AG plant Anleihemission an der Börse München

Weiterer Immobilien-Bond – die BENO Holding AG plant in den kommenden Wochen die Emission einer Unternehmensanleihe an der Börse München. Schon Anfang September hatte der Immobilien-Investor mitgeteilt, im vierten Quartal des Jahres eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro begeben zu wollen . Der Emissionserlös soll im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen. Zudem soll die BENO-Wandelanleihe 2014/21 refinanziert werden. Weitere Eckdaten zur geplanten Anleihe nannte das in Starnberg ansässige Unternehmen noch nicht.

Immobilien-Portfolio

Im breit diversifizierten Portfolio befinden sich derzeit an 11 Standorten 37 Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 140.000 m2. Der Verkehrswert des Portfolios liegt bei rund 59 Mio. Euro (Stand 31. Dezember 2019). Zu den derzeit 37 Mietern gehören überwiegend mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Die Assetklasse Light Industrial umfasst Gewerbeareale mit gemischter Nutzung aus Logistik, Verwaltung und Produktion.

„Als Spezialist für betriebsnotwendige Immobilien halten wir einen sehr engen Kontakt zu unseren Mietern und entwickeln bedarfsgerecht unsere Bestandsobjekte laufend weiter. Durch konsequentes Property-Management sind wir in der Lage, Mieterträge, Mietlaufzeiten und Werte nachhaltig zu steigern. Unsere Mieter verbessern durch einen Verkauf an uns sowohl Bilanzstruktur als auch Bonität und profitieren durch die im Vergleich mit einem Neubau sehr günstigen Mieten. Die in den letzten Jahren stark gestiegenen Baukosten spielen uns dabei in die Hände“, sagt Florian Renner, Vorstand der BENO Holding AG. „Im Bereich dieser betriebsnotwendigen Immobilien sehen wir in steigendem Maß attraktive Möglichkeiten, unser Portfolio zu erweitern und Wertpotenziale zu heben. Daher jetzt der Schritt an den Kapitalmarkt.“

Finanzkennzahlen

Im Jahr 2019 hat die BENO Holding den Konzernumsatz nach IFRS um 3,5 % auf 6,63 Mio. Euro gesteigert. Durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen ließ sich das operative Ergebnis (EBIT) von 3,12 auf 4,48 Mio. Euro und der Konzerngewinn von 0,98 Mio. Euro auf 2,19 Mio. Euro steigern. Aufgrund des Jahresüberschusses und einer durchgeführten Kapitalerhöhung wuchs das Konzerneigenkapital im Jahr 2019 auf 16,5 Mio. EUR (Vj: 10,1 Mio. EUR) und damit die Eigenkapitalquote auf 26,7 % (Vj: 18,6%).

Auf Ebene des Immobilienportfolios lag der Verschuldungsgrad (LTV) zum 31. Dezember 2019 bei 48,2% (Vj: 55,6%) und der korrespondierende NAV (Net Asset Value) zum 31. Dezember 2019 bei 30,3 Mio. Euro (Vj: 23,0 Mio. EUR).

Beno-Wandelanleihe 2014/21

ANLEIHE CHECK: Die im April 2014 begebene Wandelanleihe der BENO Holding AG (A11QP9) mit Laufzeit bis 14.04.2021 verfügt über einen Zinskupon von 5,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.04. und 15.10.). Das Emissionsvolumen beträgt 10 Mio. Euro.

