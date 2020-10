---------------------------------------------------------------------------

12. Oktober 2020



Abkommen mit führendem Lithium-Ionen-Batterie-Recycler in Südkorea

SUNGEEL HITECH IN DER SÜDKOREANISCHEN BATTERIE-LIEFERKETTE STRATEGISCH POSITIONIERT



EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder das "Unternehmen") (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) freut sich bekanntzugeben, dass es eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding MoU) mit SungEel Hitech Co. Ltd ("SungEel") unterzeichnet hat. Gegenstand ist die Evaluierung des unternehmenseigenen EcoGrafTM-Reinigungsverfahrens

zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von hochreinem

Batterie-Kohlenstoffanodenmaterials aus Produktionsschrott und "schwarzer Masse" aus Lithium-Ionen-Batteriematerial, die in ihrem südkoreanischen Werk herstellt werden.



SungEel ist eines der größten Recycling-Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterien und verfügt über gute Verbindungen zur südkoreanischen Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien, zu der sowohl Elektroauto- als auch Batteriehersteller gehören. SungEel verarbeitet derzeit 24.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterie-Material pro Jahr, wobei geplant ist, diese Menge auf 56.000 Tonnen pro Jahr zu erhöhen, und zwar über ihr südkoreanisches hydrometallurgisches Werk zur Rückgewinnung von Kathodenmetallen, darunter Nickel, Kobalt, Kupfer, Mangan und Lithium. Das verarbeitete Material enthält etwa 22% Kohlenstoff-Anodenmaterial.

Das Abkommen sieht ein abgestuftes Recyclingprogramm zur Rückgewinnung der Kohlenstoffanode und zur Wiederverwendung des Materials bei industriellen Anwendungen vor, einschließlich des Marktes für Lithium-Ionen-Batterien. Wenn die ersten Ergebnisse positiv sind, wird SungEel sein südkoreanisches Netzwerk nutzen, um einen strategischen Partner in der Lieferkette zu finden, der die Produktentwicklung und die ingenieurstechnische Phase zum Bau einer Kohlenstoffanoden-Recyclinganlage unterstützt und sich daran beteiligt.