Aufnahme der ersten beiden Patienten in das PRISTINE-Register mit SELUTION SLR(TM) Sirolimus-freisetzendem Ballon

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - MedAlliance hat am heutigen Tag die Aufnahme

der ersten beiden Patienten in das PRISTINE-Register mit SELUTION SLR(TM) 018

DEB zur Behandlung von Patienten mit chronischer, die unteren Gliedmaßen

bedrohender, Ischämie (Chronic Limb Threatening Ischemia) bekannt gegeben. Dies

ist der erste Medikament-freisetzende Ballon, der in das "Breakthrough Program"

der US-amerikanischen FDA aufgenommen wurde. SELUTION SLR (Sustained Limus

Release) ist ein neuartiger Sirolimus-freisetzender Ballon, der eine

kontrollierte, anhaltende Freisetzung von Medikamenten ermöglicht, ähnlich einem

medikamentenfreisetzenden Stent (Drug Eluting Stent DES).



Das PRISTINE-Register ist der nächste Schritt, nachdem die klinische Studie

PRESTIGE (chronische die unteren Gliedmaßen bedrohende Ischämie) nach 6 Monaten

erfreuliche Ergebnisse geliefert hatte.







Sicherheit und Wirksamkeit der Behandlung mit dem SELUTION SLR(TM)

Sirolimus-freisetzenden Ballon bei Patienten aus Singapur, die an einer TASC C

und D infra-inguinalen, chronischen arthero-okklusiven Erkrankung mit

chronischer, die unteren Gliedmaßen bedrohenden, Ischämie leiden.



Ziel des Registers ist es, über einen Zeitraum von 12 Monaten die Sicherheit und

die Behandlungsergebnisse von 75 Patienten mit infra-inguinalen okklusiven

Läsionen (TASC C und D), die an chronischer, die Gliedmaßen bedrohender Ischämie

(CLTI) leiden, bei ihrer Behandlung mit SELUTION SLR DEB am Singapore General

Hospital zu evaluieren.



Der primäre Sicherheitsendpunkt des Registers in ist das nicht-Eintreten von

schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen innerhalb von 30 Tagen und der primäre

Endpunkt bezüglich der Behandlung ist die Freiheit von klinisch bedingter

Revaskularisierung der Zielläsion (cd TLR) innerhalb von 6 Monaten. Die

sekundären Endpunkte sind die primäre Durchgängigkeit bei der Nachuntersuchung

nach 6 und 12 Monaten, die Freiheit von cd-TLR nach 12 Monaten, klinischer

Erfolg bei der Nachuntersuchung - definiert als Verbesserung der

Rutherford-Klassifikation um eine oder mehrere Klassen, die Wundheilung nach 6

Monaten und die Freiheit von Amputationen größerer Zielgliedmaßen innerhalb von

6 und 12 Monaten nach dem Eingriff.



"Wir freuen uns darüber, dass diese große prospektive monozentrische Studie für

Patienten mit chronischer, die Gliedmaßen bedrohender Ischämie mit dem

neuartigen Sirolimus-freisetzenden Ballon (Selution SLR DEB) von MedAlliance

jetzt anfängt", sagte Professor Chong Tze Tec, Leiter & Senior Consultant der Seite 2 ► Seite 1 von 3



