Die Zukunft beim digitalen Bezahlen heißt Request-to-Pay (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die neue europäische digitale Zahlungsanforderung SEPA

Request-to-Pay (SRTP) ruft großes Interesse hervor. Zwei Drittel der

Verbraucherinnen und Verbraucher können sich vorstellen, die

Echtzeit-Zahlungsanforderung RTP zukünftig zu nutzen, und Unternehmen sehen

darin viele Vorteile für ihre Rechnungsprozesse.



Zwei Drittel der Verbraucherinnen und Verbraucher können sich vorstellen, die

neue Echtzeit-Zahlungsanforderung Request-to-Pay zu nutzen. Mit Request-to-Pay

kann der Zahlungsempfänger zukünftig dem Zahler z.B. über dessen Bank in

Echtzeit eine digitale Zahlungsanforderung übermitteln. Zahlungsdaten müssen vom

Zahler dazu nicht erfasst werden. Derzeit entwickelt das European Payments

Council (EPC) hierfür einen europaweit einsetzbaren Standard. Bei den

Unternehmen interessieren sich ebenfalls zwei Drittel für die Vorteile des neuen

Standards für elektronische Zahlungsanforderungen im Rahmen ihrer digitalen

Rechnungsstellung. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Management- und

Technologieberatung BearingPoint in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sparkassen-

und Giroverband (DSGV) bei deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie

deutschen Unternehmen.









Vorkasse beliebt, aber für viele unkomfortabel

Knapp 60 Prozent der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher verzichten derzeit komplett auf das Zahlen per Vorkasse, da ihnen die Eingabe von Zahlungs- und Rechnungsdaten zu umständlich ist und vor allem der Kaufprozess dadurch ihrer Ansicht nach in die Länge gezogen wird. Beliebter ist das Zahlen auf Rechnung nach Erhalt der Ware: Über 40 Prozent begleichen mehr als fünf Rechnungen pro Monat auf diese Weise. Dies bestätigen auch die Hälfte der befragten Unternehmen, die einen Rechnungsversand an ihre Kunden sehr häufig durchführen. Obwohl knapp 60 Prozent der Rechnungen bereits elektronisch zugestellt werden, sieht jedes vierte Unternehmen den Prozessaufwand für die Rechnungserstellung, z.B. für Versand oder die Zuordnung von Zahlungseingängen, als hoch an. Das Mahnwesen wird sogar von jedem dritten befragten Unternehmen als aufwendig eingestuft.

Christian Bruck, Partner bei BearingPoint und Experte für das Thema Zahlungsverkehr: "Die große Mehrheit begleicht heutzutage Rechnungen per Online-Überweisung. Doch viele Händler und Kunden sind mit der Abwicklung und den Aufwänden für diese Bezahlvorgänge nicht zufrieden. Daher ruft die neue und innovative Echtzeit-Zahlungsanforderung Request-to-Pay sowohl bei Verbraucherinnen und Verbrauchern als auch bei Unternehmen großes Interesse hervor, denn diese möchten ihre digitalen Transaktionen noch komfortabler, schneller, kostengünstiger und sicherer erledigen."