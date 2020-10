E-Commerce-Boom in Deutschland: Wer profitiert nachhaltig?

Covid-19 treibt den Online-Handel. Adidas, Deutsche Post und Zalando zählen zu den Unternehmen, deren zunehmende Digitalisierung den Trend befeuert.

„The trend is your friend“, heißt es oft an der Börse. Aber so einfach ist das nicht. Auf den fahrenden Zug aufzuspringen bedeutet noch lange nicht, dass man mit jedem Trendinvestment Gewinne einfährt. Häufig ist der Boom bereits in die Aktienkurse eingepreist. Ein Musterbeispiel dafür ist der E-Commerce. Die Pandemie hat die Kurse vieler Unternehmen aus der Branche in die Höhe getrieben. Wer Aktien in diesem Sektor sucht, die noch deutliches Aufwärtspotenzial besitzen, muss die Unternehmen schon etwas genauer unter die Lupe nehmen. Dabei ist besonders eine Frage wichtig: Wie ist das Geschäftsmodell der Firmen ausgerichtet und in welchem Maße profitieren sie künftig vom E-Commerce?

Covid-19 wirkte im ersten Halbjahr in Deutschland als starker Beschleuniger für den Online-Handel. So wuchs der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 16,5 Prozent. Dabei legte der Umsatz vor allem in den Bereichen, die traditionell nicht unbedingt mit E-Commerce in Verbindung gebracht werden zu. In einer Studie des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) gab mehr als die Hälfte der Befragten (rund 54 Prozent) an, aufgrund der Erfahrungen der Corona-Krise mehr online bestellen zu wollen – insbesondere Lebensmittel, Medikamente, Drogerieprodukte, Tierbedarf und Bekleidung.

Amazon ist führender Online-Marktplatz

Online-Marktplätze helfen stationären Händlern den Zugang zu neuen Kunden zu vereinfachen. Verbraucher nutzen die digitalen Plattformen häufig wegen der hohen Bequemlichkeit und der Zeitersparnis. Laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) wuchsen diese Marktplätze im Jahr 2019 um rund 20 Prozent. 2019 entfielen 48 Prozent des Onlineumsatzes hierzulande auf Amazon. Der Marktanteil des Amazon-Marktplatzes betrug 29 Prozent (hinzu kommen 19 Prozent Amazon-Eigenhandel). Auf die übrigen Marktplätze entfallen im Gegenzug rund neun Prozent, obwohl zu diesen auch Schwergewichte wie Zalando oder Ebay gehören.

Aus Anlegersicht liegt es nahe, sich die unterschiedlichen Geschäftsmodelle der E-Commerce-Anbieter genauer anzusehen und zu analysieren, in welchem Maße sie vom Online-Boom profitieren. So gibt es unter anderem Plattformbetreiber, Konsumgüterproduzenten, Logistikunternehmen und stationäre Geschäfte mit verschiedenen Varianten von Onlineshops. Nicht alle Firmen bringen die Voraussetzungen mit, nachhaltig profitabel zu wirtschaften. Zum Beispiel geraten Unternehmen, die keine eigenen Plattformen aufbauen, in Abhängigkeitsverhältnisse und sind der Preissetzungsmacht anderer Anbieter ausgeliefert.