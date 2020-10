Drei Jahre für die Erholung der Wirtschaft in Europa? / Kreditversicherer Coface erwartet 2021 Wachstum, aber mehr Insolvenzen Mainz (ots) - Das BIP in der Eurozone und in den Vereinigten Staaten wird Ende 2021 noch um 3,5 bzw. 2 Prozentpunkte unter dem Niveau von 2019 bleiben. So wären mindestens drei Jahre erforderlich, um das Produktionsniveau von vor der Krise wieder zu erreichen. Das prognostiziert der Kreditversicherer Coface. Insgesamt rechnen die Coface-Volkswirte mit einer globalen Wachstumsrate von -4,8% im Jahr 2020, gefolgt von einer Erholung um 4,4% im nächsten Jahr. Ähnlich verhält es sich mit dem Welthandel: Der für nächstes Jahr erwartete Aufschwung mit +3,5% im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum vierten Quartal 2020 wird den für dieses Jahr erwarteten Rückgang bei weitem nicht ausgleichen können. Denn der beträgt -13%.



"Der Wachstumstrend ist nicht einheitlich", erklärt Coface-Volkwirtin Christiane von Berg. Nach den Coface-Prognosen liegt von den 20 Volkswirtschaften, die 2020 und 2021 das stärkste kumulierte Wachstum erzielen würden, etwa die Hälfte in Asien, darunter sind China und Vietnam. Die andere Hälfte dieser Länder setzt sich ausschließlich aus afrikanischen Ländern zusammen. Am anderen Ende des Spektrums befinden sich unter den 15 Volkswirtschaften mit den schlechtesten Ergebnissen 2020/2021 sieben in Lateinamerika. Südafrika und Nigeria gehören ebenfalls zu dieser Gruppe.