Bauer ordnet US-Tiefbohrgeschäft neu

Nach der Beendigung des Joint-Ventures mit Schlumberger hat der Bauer-Konzern weitere Schritte zur Neuordnung der US-Aktivitäten im Bereich Tiefbohren unternommen. Zusätzlich zu Schlumbergers Anteilen an der Bauer Manufacturing LLC meldet das Unternehmen nun einen weiteren Zukauf: Die Tochtergesellschaft Bauer Equipment America habe per Asset-Deal das in den USA etablierte Geschäft mit Brunnenbohrgeräten der Marke GEFCO von Astec ...