PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind überwiegend mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,34 Prozent auf 3284,22 Punkte, nachdem er in der Vorwoche um 2,6 Prozent gestiegen war. Der französische Cac 40 gewann am Montag zuletzt 0,38 Prozent auf 4965,53 Zähler. Der britische FTSE 100 sank hingegen um minimale 0,05 Prozent auf 6013,91 Punkte.

"Trotz steigender Corona-Zahlen und neuer Restriktionen setzt sich die Rally an der Börse fort. Die Investoren setzen voll und ganz auf weitere Stimulusmaßnahmen und haben auch den Glauben an einen baldigen Impfstoff noch nicht verloren", bemerkte Marktanalyst Milan Cutkovic von Axi. "Dennoch bewegen sich die Anleger auf ganz dünnem Eis. Weitere Lockdowns würden die Konjunkturerholung in Gefahr bringen und dem Konsum, der Wirtschaft und damit auch der Börse langfristig schaden."